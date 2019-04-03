Askeri fabrikalar tehlikede

Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içinde bulunan Tank Palet Fabrikası benzeri 24 fabrika ve tersanenin geleceğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Bu fabrikaların yapabileceği işlerin TSK dışındaki vakıf şirketleriyle özel şirketlere kaydırılmaya çalışıldığını belirten Bozal, şirketlere yaptırılan ya da yurtdışından ithal edilen askeri araç ve gerecin en az yarısının bu fabrikalarda çok daha ucuz maliyetlerle üretilebileceğini söyledi.

Bozal, TSK bünyesindeki kara, hava ve deniz kuvvetlerinin kullandığı askeri araç ve gereçlerle bunların yedek parçalarının imalatı ile bakım ve onarımını gerçekleştirmek üzere ülke genelinde Tank Palet Fabrikası benzeri 24 fabrika ile 3 tersanenin 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Bu fabrikalardan her birinin ülke savunması için kritik önem taşıdığını belirten Bozal, “Ancak ne yazık ki bu fabrikalardan yeterince yararlanılmıyor. Fabrikalarda çok ucuza yapılabilecek işler dışarıya, şirketlere veriliyor. Fabrikaların üretebileceği malzemeler yurtdışından ithal ediliyor” dedi.

FABRİKALARA RAKİP OLDULAR

Fabrikaların geri plana atılmasında bu fabrikalardan emekli olup şirketler geçen eski yöneticilerin etkili olduğunu ifade eden Bozal, şu değerlendirmeyi yaptı: “TSK içerisindeki fabrikaları yıllarca yöneten subaylar, emekli olduktan sonra ASELSAN, TAİ, ROKETSAN gibi TSK vakfının şirketlerine geçiyorlar. TSK'nın ihtiyaçlarını iyi bildikleri için fabrikalarımızda yapabileceğimiz işleri kendi bünyelerine almaya çalışıyorlar. Oysa bu tür vakıf şirketleri fabrikalara rakip olmaları için değil, savunma sanayinin millileştirilmesi için kuruldu. Bu şirketler zaten bizim yapabildiğimiz örneğin denizaltının parçasını üretmeyecek, yerli ve milli denizaltıyı üretecek. Ar-Ge yapıp savunma gücümüzü artıracaklar. Oysa şu anda fabrikalara rakip gibi çalışıp TSK'nın maliyetini artırıyorlar. Aynı şekilde emekli olup şirketlere giden eski yöneticiler de işleri kendi şirketlerine çekmeye çalışıyor. Komutanlıklardaki karar vericiler de bu eski subayların arkadaşı olduğu için onları kırmamaya çalışıyor.”

Fabrikaların üretim yeteneği azalır

Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, Tank Palet Fabrikası'nı yıllarca yöneten emekli bir askerin BMC firmasına transfer olduğunu, BMC adına Tank Palet Fabrikası'ndaki işlerini takip ettiğini söyledi. Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde askeri fabrikaların üretim kabiliyetinin özellikle zayıflatılmış olacağını ifade eden Bozal, “Bu çalışma yöntemi milli savunmamız için risk oluşturuyor. Fabrikaların zayıflatılması değil, aksine güçlendirilmesi lazım. Bir komutanlık örneğin askeri bir aracın parçasına ihtiyaç duyduğunda direkt dışarıdan almak ya da ithal etmek yerine önce fabrikalara, ‘bu parçayı yapabilir misiniz' diye soracak ki milli savunmamız gelişsin. Aksi halde savunmamızı ithalat bağımlılığından kurtaramayız” dedi.