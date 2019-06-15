Ayvalık pazarına Yunan hücumu

Türkiye´nin batıya açılan en uç noktası olarak kabul edilen `Ayvalık Deniz Hudut Kapısı´ndan ilçeye giriş yapan Yunan turistler, bavullar dolusu alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.

Her hafta perşembe ve cumartesi günleri ilçede kurulan semt pazarına, Midilli’den feribot ile yaklaşık 400 turist geliyor. Yunanlar, aldıkları eşyaları koyacakları bavulları dahi Ayvalık’tan satın almayı tercih ediyor. Yunan turistler, pazar alışverişinin yanı sıra inşaat malzemesi, mobilya, halı, mutfak malzemesi, beyaz eşya ile mücevher ve baklava gibi birçok ürünü de Ayvalık’tan alıyor.

`MÜBADİLLER VAZGEÇEMİYOR´

Turizmci Öztürk Turhan, Midilli halkının, Ayvalık´ı tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden birinin, mübadele döneminde birçok Yunan mübadilin Ayvalık´tan Midilli´ye gidip yerleşmesi olduğunu söyledi. “Günümüzde Midilli´de yaşayan pek çok Yunan mübadilin hayali Ayvalık´tır” diyen Turhan, şunları söyledi:

“Onları nereye götürürseniz götürün, Ayvalık´a gelmeden edemezler. Yunan turistlerimiz Cumartesi günleri de Ayvalık´a akın etmeye başladılar. Bu durum ilçe esnafı için çok ciddi gelir kaynağı ve memnuniyet oluşturuyor.”

`ALIŞVERİŞ İÇİN BAVULLARINI DAHİ AYVALIK’TAN ALIYORLAR´

Ayvalık ile Midilli arasında deniz ulaşımını sağlayan feribot işletmeciliğinin kurucularından turizmci Eşref Jale de “Ayvalık´a gelen Yunan turistler, bavullar dolusu alışveriş yapıyor. Hatta bu alışveriş çılgınlığı o kadar ileriye gitti ki, bavullarını bile Ayvalık´tan satın alıyorlar” dedi.

`BİR FİNCAN KAHVE FİYATINA TİŞÖRT SATIN ALABİLİYORLAR´

Jale, son günlerde Midilli´den, Ayvalık´a her geçen gün daha fazla turist geldiğini vurgulayarak, “Midilli´de bir fincan kahve 3.2 Euro’ya satılıyor. Oysa Ayvalık´ta 3.2 Euro’ya tişört satılıyor. O yüzden de Yunan turistler alışveriş için Ayvalık´ı tercih ediyor. Sadece mutfak ve giyim gereksinimlerini değil, mobilyalarını bile buradan alıp, ülkelerine dönüyorlar. Ayvalık´ta ekonomik anlamda çok ciddi bir sirkülasyon oluyor” diye konuştu.

DHA