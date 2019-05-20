Bakan Pekcan Fransa’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar” olarak belirlendi.

Pekcan, 23 Mayıs’ta yapılacak “Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak” konulu oturuma katılacak.

Oturumda, dijital teknolojilerin ve sınır ötesi veri akışının maliyetleri azaltmasının yanı sıra küresel değer zincirlerine katılımı kolaylaştırması gibi konular ele alınacak.

Pekcan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi bir grup ülkenin öncülüğünde müzakereleri sürdürülen “Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler”e ilişkin toplantıda da bulunacak. Söz konusu toplantıda, konuya ilişkin Bakanlar Bildirisi’nin de kabul edilmesi bekleniyor.

OECD Bakanlar Konseyi çerçevesinde Avustralya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı’nda da yer alacak olan Bakan Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile de görüşecek.

Pekcan, 23 Mayıs’ta yurda dönecek.

OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

OECD bünyesinde her yıl düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın (MCM) farklı konulardaki oturumlarına, 36 üye ülkenin maliye, ekonomi, dışişleri, ticaret ve diğer ilgili bakanlarının yanı sıra uluslararası örgütlerin üst düzey temsilcileri katılıyor.

AA