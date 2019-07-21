Bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na’na yaklaştığımız bu günlerde emekliler bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmadı. Kurban Bayramı’nda 1000 TL olarak maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İşte bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs’ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.