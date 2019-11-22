Bedelliye başvuru sayısı önceki dönemin altında kaldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar konu hakkındaki konuşmasında, “Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

Kanunun değiştirilip bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesinden önceki son bedelli yasasından 635 bin 582 kişi yararlanmıştı.

FİYAT 33 BİN TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesinden önce uygulanan son bedellide şartlar 15 bin TL ve 21 gün askerlik şeklindeydi. Yaş sınırı ise 25 olarak belirlenmişti.

Bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesinden sonra şartlar da değişti. Yeni kanuna göre yaş sınırı kaldırıldı ancak fiyat yükseldi. Şu an bedelliden yararlanmak isteyen biri 33 bin 230 TL vermek zorunda. Buna ek olarak bir ay da askerlik yapacak.

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RAKAM DÜŞÜK KALDI

Bakan Akar tarafından açıklanan rakamın son bedelli yasasından faydalananlar ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığı görüldü.

Bundan önce çıkan bedelli askerliğe 3 Ağustos ve 3 Kasım 2018 arasında geçen 3 aylık süreçte 635 bin 582 kişi başvurmuştu. Sürekli hale getirilen bedelli askerliğe ise başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık 4 aylık süreçte başvuru sayısı 20 bin 725 oldu.

Gerçekleşen bu durumda bedelli askerlik bekleyenlerin sayısında yaşanan azalmasının etkili olduğu düşünülüyor. Bir başka etken ise 15 bin TL’den 33 bin TL’nin üzerine çıkan fiyat. 33 bin TL olarak belirlenen rakam bankadan kredi çekilerek ödenirse çok daha artıyor.