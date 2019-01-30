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Biber demetle satılmaya başlandı

Pazar tezgahı el yakıyor. Zam şampiyonu biber ve patlıcan. Biberin kilosu 15 patlıcanın kilosu ise 12 liradan satılıyor. Cep yakan biber, demet olarak satılmaya başlandı. 'Bir Demet Tiyatro' değil gerçek! Yaklaşık 300 gram gelen bir demet biberin fiyatı 5 lira.

Halil ATAŞ / Bursa
14:12 -
Haberler Ekonomi
Biber demetle satılmaya başlandı

Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı pazarcı esnafı tezgah açmadı. Dolu tezgahların önü de neredeyse boştu. Antalya’da meydana gelen fırtına ve sel tüketiciyi vurdu. Yükselen sebze ve meyve fiyatlarından tüketici kadar pazarcı da şikayetçi.

Esnaf, “Halde fiyatlar çok yüksek. Mal alıp tezgaha koyamıyoruz. Koysak da yüksek fiyat nedeniyle tüketici mağdur. Pazarcının da alıcının da durumu vahim.” dedi.

Pazarda biberin kilogramı 15 TL'ye satılıyor.

Pazarda biberin kilogramı 15 TL’ye satılıyor.

Pazarın müdavimi kadınlar da “Tezgah tezgah geziyoruz. En uygunu almaya çalışıyoruz. Ancak herşey çok pahalı, karnıbaharın tanesi 10, soğanın kilosu 7, brokolinin tanesi 3 TL, salatalığın kilosu 7 lira. 100 TL pazar harçlığı artık yetmiyor” diyerek pahalılıktan şikayet ettiler.

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Son güncelleme: android-time 14:22 30.01.2019
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