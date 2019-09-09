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Bloomberg: Doğan banka kuruyor

Doğan Holding'in bir yatırım bankası kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Doğan'ın mevcut bir bankayı satın alması veya yeni bir banka kurması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
18:25 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg: Doğan banka kuruyor

Bloomberg'ün haberine göre Doğan Holding yatırım bankası kuruyor.

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Doğan Holding'ten bir açıklama yapılmadı.

Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ü sattıktan sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup, Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.

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Son güncelleme: android-time 18:42 09.09.2019
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