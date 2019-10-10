Bloomberg: Varlık Fonu uluslararası piyasalardan borçlanmayı planlıyor

Bloomberg News’un haberine göre Türkiye Varlık Fonu gelecek yıl uluslararası tahvil piyasalarından borçlanmayı planlıyor. İhracın 2020’nin ilk yarısında yapılması öngörülüyor.

Konuşa yakın kaynaklara göre ihraç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmelerinin alınmasından sonra gerçekleştirilecek. Türkiye Varlık Fonu, ihraç öncesi tamamlanması gereken finansal raporları için uluslararası bir danışmanlık şirketinden yardım alacak.

DEVLETİN BORCU VARLIK FONU’NA YAZILACAK

Kararı sozcu.com.tr’ye değerlendiren SÖZCÜ yazarı Murat Muratoğlu ülkedeki kurumlardan hiçbirinin devletten daha uygun koşullarla kredi alamayacağını belirtti. Muratoğlu, “Ülkedeki kurumlardan hiçbiri devletten daha uygun koşullarla borç bulamaz” diye konuştu.

Muratoğlu devletin borç alırken arkasında Hazine’nin olduğunu söylerken, “Bu düzenleme geçerse Varlık Fonu’nun aldığı borç devletin gözükmeyecek çünkü Varlık Fonu anonim şirket. Böylece kamu borçlu gözükmeyecek borç Varlık Fonu’na yazılacak” diye konuştu.