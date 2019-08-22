BMC Tank Palet’e girdi toplantı yaptı

Katar ortaklı BMC firmasının tepe yönetimi, askerin elindeki Tank Palet fabrikasına girip işçilerle “ikna toplantısı” yaptı. Toplantıya askeri fabrikanın komutanı ve Tank Palet'in devredileceği söylenen kamu şirketi ASFAT'ın (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş) genel müdürü de katıldı. Henüz resmi bir özelleştirme ya da devir açıklaması yapılmadığı halde BMC yöneticilerinin Tank Palet fabrikasına hangi sıfat ya da görevle girdiği anlaşılamadı.

Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının ASFAT'a devrine ilişkin resmi protokol beklenirken askeri fabrika özel bir şirketin “ikna” toplantısına sahne oldu. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Tank Palet fabrikasının bulunduğu 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya BMC'nin Altay tankı projesinden sorumlu genel müdürü Mehmet Karaaslan, ASFAT Genel Müdürü Esat Akgün ve Tank Palet'in bağlı olduğu Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez katıldı.

Tank Palet fabrikasındaki her atölyeden birer işçinin temsilci olarak çağrıldığı ikna toplantısına toplam 15 işçi katıldı. Toplantıda ASFAT Genel Müdürü Akgün, fabrikada çok güzel işlere imza atacaklarını belirterek, “ASFAT şirket olmakla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın bir birimidir. Fabrikanın tüm mal varlığı, taşınmazlar ve çalışan işçiler MSB'ye bağlı kamu işçisi olarak kalacaklar. Sendikanız ve haklarınız aynen devam edecek. Biz var olan işlerimizi yapacağız. BMC firması işletme sahibidir. Burada yapılacak tüm üretimi BMC ile beraber yapacağız. Ama işçinin ve kurumun patronu MSB'dir” dedi.

ORTAK ÇALIŞILACAK

Akgün, askeri fabrikada 3 ay boyunca askerlerle birlikte ortaklaşa çalışma yapılacağı, daha sonra fabrikanın tamamen ASFAT'a devredileceği bilgisini de verdi. Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Amanvermez de işçilere, “Ne söz verdiysek onu yaptık. Kara Kuvvetleri'nin hatta diğer birliklerin ihtiyacı ne ise onları yapacağız” açıklamasını yaparken BMC yöneticisi Mehmet Karaaslan, “Bu fabrikanın ve sizlerin büyük bir bilgi birikimi var. Biz de o bilgi birikimine katkı sağlayarak savunma sanayine büyük yatırımlar yapacağız” dedi.

KATAR ORDUSUNA DEVİR İÇİN HÜLLE YAPILDI

CHP, Tank Palet'in dolaylı yoldan özel sektöre kiralanmasının önünü açan ASFAT'a devredilmesiyle ilgili Sakarya'da dün oturma eylemi düzenledi. Sağanak yağmura rağmen bütün gece kent meydanında binlerce yurttaşla birlikte eylem yapan CHP'liler saat 06.03'te gün ağarmasıyla birlikte eylemi sonlandırdı. Alanda toplananlar adına sabah basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bugün, yani 21 Ağustos'ta Katar ordusuna devri için bir hülle gerçekleştiriliyor. Bu hülle ile ASFAT'a devredilecek fabrika. Oradan da Katar ordusuna kiralık olarak verilecek. Katar ordusunun Truva atı BMC A.Ş.'dir. Bunun için biz hep beraber, ‘Uyuma Sakarya, uyuma Türkiye' diyerek eylemimize başladık ve bu alanda bekledik. İstiyoruz ki Tank Palet Fabrikası Türkiye'de Mehmetçiğin elinde kalsın. Tank Palet vatandır, satılamaz diyoruz” dedi.