Bütçede şaşırtan rakamlar!

16 ili kapsayan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) kapsamında yapılması planlanan birçok proje için 2020 yılı bütçesinde ayrılan ödenekler şaşırttı.

SEMBOLİK RAKAMLAR

250 Yataklı Muş Devlet Hastanesi için 2 TL, Erzincan'daki Ballı Barajı ve Sulama Projesi için 50 TL, Bingöl'de Gözeler ve Genç Sulama Projelerine 50'şer TL, 250 Yatak Kapasiteli Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için 2 TL, Elazığ'daki Kuzuova Pompaj Sulaması için 3 bin TL, Ardahan'da Kars, Tiflis Bakü demiryolu projesine 20 TL, Çıldır-Ardahan yoluna 1 TL, Ağrı'da bulunan Ahmed-i Hani Havalimanı için 10 TL, Ağrı Merkez Kadın Doğum Çocuk Hastanesi Projesi için 2 TL ödenek ayrıldı.

SADECE YÜZDE 35’İ BİTTİ

Faaliyetlerin devamı için sembolik de olsa bütçeye iz ödenek konulması gerekiyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Belli ki hak, hukuk, adalet bilmiyorsunuz, belli ki kanundan korkmuyorsunuz, bari Allahtan korkun” dedi. Tutdere, bölgeler arası eşitsizliği gidermek amacıyla 2011 yılında kurulan Doğu Anadolu Projesi kapsamında kaynak aktarılan bazı yatırımların bütçesinin, bu işlerin sanki tamamlanmaması amacıyla hazırlandığını savunarak 2014-2018 yılları arasındaki eylem planına göre öngörülen işlerin sadece yüzde 34.62'sinin bittiğini kaydetti.

16 İLİ KAPSIYOR

Tutdere “Eylem planındaki projeleri bitirmiş olsaydınız Sırbistan'dan et, Bulgaristan'dan saman ithal etmek zorunda kalmazdık. İktidar GAP'ı ihmal ettiği gibi DAP'ı da ihmal etti, sınıfta kaldı” dedi. DAP; Ardahan, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ili kapsıyor.