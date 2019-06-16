Çamlıca radyo kulesinin yüzde 85’i tamam

Yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Babalar Günü’nü kutladı ve YKS’ye giren öğrencilere başarılara diledi.

Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ne ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada da, projenin tamamlanmasında adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, radyo televizyon yayıncılığı için önemli bir atılım olan Çamlıca TV- Radyo Kulesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Radyo ve televizyonun, insanların en popüler ve yaygın iletişim, bilgilenme ve eğlenme aracı olduğunu vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

“Bilişim çağında halen toplumun tüm kesimlerine ulaşan en etkin iletişim araçları… Bu iletişim araçları, teknolojik gelişmeler sonucu önemli değişimler geçirdi. Çamlıca Kulesi ise bu noktada büyük öneme sahip bir proje. Öncelikli olarak radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un silüetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli. Çünkü ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Çünkü bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor.

Çamlıca TV Kulesi'yle burada bulunan öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere zaman içinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinde toplanacak. Bunun da ötesinde bu kule, 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacak. Keza 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan bu kule, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline de gelecek.

Bu noktada da kulede kullanılacak panoramik asansörler, 180 metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirilecek. Seyir katlarını ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4,5 milyon kişiye hizmet verecek. Bugün itibariyle 45 katın 30 katı, yani 202,50 metre ile 72,50 metre kotları arasındaki 130 metrelik dış kat ve cephe imalatı tamamlandı. Yakın zamanda da ağır imalatları bitirerek yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız vereceğiz. Yayıncılık imalatları kapsamında da ilgili katlar olan 36, 37, 38, 42 ve 43. katlara birleştirici, verici soğutucu gibi ekipmanları temmuz ayı içerisinde yerleştirmeye başlayacağız. Şu ana kadar yüzde 85'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz ise bu yıl sonunda Çamlıca TV Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak. 2020 yılının başından ilk çeyreğine kadar Çamlıca Tepesi’ndeki görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecektir.”

AA