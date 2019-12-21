CHP, Değerli Konut Vergisi’ni yargıya taşıyor

147 bin 256 gayrimenkul sahibini etkileyecek olan değerli konut vergisi için mükelleflere tebligatlar jet hızı ile gönderiliyor. 5 Aralık'ta TBMM'den geçen ve 7 Aralık günü onaylanıp yürürlüğe giren yasa için, ‘'Verginizi ödeyin'' tebligatları yapılıyor. CHP, 5 milyon liradan fazla değeri olan konutu bulunanlar binde 3-10 arasında vergi ödemesini öngören yasa için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açacak. Bu vergiden yıllık 2,5 milyar lira gelir bekleniyor.

TOPLAM TUTAR 2.5 MİLYAR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'77 yıl önceki varlık vergisinin adını değiştirip Değerli Konut Vergisi yaptılar. Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmeyecek. 2,5 milyar vergi toplamaya çalışılırken, yabancı sermayede güvensizlik doğacak.

Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açacağız, Emlak vergisi alınan konuta 2. vergi geliyor bu Anayasa’ya aykırı '' dedi ve şunları söyledi:

‘'Varlık vergisi, 11 Kasım 1942'de çıktı, 16 ay yürürlükte kaldı ve hatadan dönüldü. Şimdi de gece yarısı kanun çıkartılıp, benzer bicimde şu kadar yeni vergi diye hüküm getiriliyor. Asıl sakıncası ülkeyi baltalayacak olması. İktidar kendi ayağına kurşun sıkıyor. Yabancı sermaye böyle bir ülkeye gelmez.

Güvensizlik doğar ve ‘Bir gece bana da yeni bir şeyler getirirler' diye kaçar. Bankalarda dövizi olan tedirgin olur, parasını alır götürür, sermaye kaçar, finans sektöründe sorun doğar''

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DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

5 Aralık 2019'da TBMM'den geçen Dijital Hizmet Vergisi kanununa ‘'Değerli Konut Vergisi'' de eklenmişti. Buna göre, mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 Milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. 5-7,5 milyona kadar binde üç, 7.5-10 milyon arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.

ASLAN PAYI İSTANBUL'DAN

Değerli konut vergisi 147 bin 256 mülk sahibini etkiliyor. Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutun 121 bin 42’si İstanbul’da bulunuyor. Beykoz'da 27 bin 847 adet, Beşiktaş'ta 19 bin 177 adet, Sarıyer'de 16 bin 992 adet, Üsküdar'da 8 bin 545 adet, Bakırköy'de 7 bin 105 adet, Kadıköy'de ise 5 bin 891 adet değerli gayrimenkul var. İstanbul'u 11 bin 38 konutla Muğla, 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla da Ankara izliyor.