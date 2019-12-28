CHP’li belediyelerde asgari ücret ne kadar olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla en az 2 bin 200 lira ödeme yapan CHP'li belediyelerin yeni zam ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağı büyük merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında asgari ücretle ilgili önemli bir çıkış yapmıştı. Asgari ücret net bin 603 lira 12 kuruş iken CHP'li belediyeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla işçilere asgari 2 bin 200 lira ödeme yapmaya başlamıştı.

İŞÇİ KILIÇDAROĞLU'NU BEKLİYOR

TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331, orta statüdeki işlerde 2 bin 86, hafif statüdeki işlerde ise bin 940 TL olarak açıkladı. Hemen ardından Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2 bin 578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade etmişti.

3 BİN 200 LİRA OLMALI

Sözcü'ye konuşan DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük pek çok CHP'li belediyede DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın örgütlü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Bizim konfederasyonumuz net 3 bin 200 liralık asgari ücret teklifini sundu. Bu bizim işçi arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalardan sonra ortaya çıkan rakam. İşçinin temel talebi 3 bin 200 lira. Bu rakam asgari ücret komisyonundan maalesef çıkmaz. Umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'li belediyelerde asgari ücreti 3 bin 200 liraya çıkarması”

MARKETTE ENFLASYON YÜZDE 40

“Asgari ücret hesaplanırken sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalı” diyen Küçük, “Uyuşmazlık halinde grev hakkı olmalı. TÜİK hesaplamalarında alt limit olmalı. Şimdi hesap yaparken hedeflenen yüzde 8 enflasyona göre açıklamalar yapılıyor. Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyona göre hesaplamalar yapılmalı. Bu enflasyon rakamları baskılanan rakamlar. Markette, pazarda enflasyon rakamları yüzde 40'ı aşıyor” diye konuştu.

BAŞKAN GÖKHAN: BİZ DE ARTIŞ YAPACAĞIZ

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan: “Biz asgari ücretin yükselmesini istiyoruz. Bu kadar enflasyonun olduğu bir ülkede elbette yükselmesi lazım. Bizde en düşük 2300 TL. Gelecek zam oranına göre bizde artışı gerçekleştireceğiz. Zaten toplu sözleşme görüşmeleri var” diye konuştu.

CHP 2 BİN 600 OLMALI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta TBMM’de yaptığı konuşmada asgari ücret için, “Devletin enflasyonu yüzde 28. Türk-İş’in araştırmasına göre 2 bin 578 lira olsun deniliyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması.” demişti.