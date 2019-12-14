CHP’li vekilden morgda KDV tepkisi

Ölen kişi için yapılan morg hizmetlerinden KDV alınıyor. 100 liralık morg ücretine yaklasik 8 lira KDV ödeniyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ambulans ve morg hizmetlerinden KDV alınmaması için yasa teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu.

Gürer, “İktidar, hayata veda eden vatandaşlarımızın cebinden elini çeksin'' dedi. Gürer, “Pırlantadan, lüks yatlardan, kürkten KDV alınmazken öldükten sonra ambulans ve morg hizmetinden KDV alınması trajikomik bir durumdur” diye konuştu.

AMBULANS VE MORGA DA KDV

Gürer, pırlantayı temel bir ihtiyaçmış gibi görüp vergiyi kaldıranların, geçim hesabını simit üzerinden yapmalarına tepki göstererek: “Eşi çalışmayan ve iki çocuklu asgari ücretli, Kasım ayında gıdaya yalnızca günlük 18 TL ayırabildi. Bir kişiye öğün başına 1,5 TL düşüyor. Bunu mantıkla izah etmek mümkün değil” dedi. Gürer, kanun teklifinin gerekçesinde de şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'de et, süt, eğitim, sağlık gibi halk için zorunlu nitelikteki mal ya da hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 iken, pırlanta, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli ham taşlardan ne KDV ne de ÖTV alınmamaktadır. Pırlantadan, lüks yatlardan, kürkten KDV alınmazken öldükten sonra ambulans ve morg hizmetinden KDV alınması trajikomik bir durumdur. Devletin acısı taze olanların bile cebine elini sokması anlaşılır bir durum değildir”