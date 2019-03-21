Çin’de büyük çakma operasyonu

Çakma ürünlerin anavatanı olarak bilinen Çin'de son yılların büyük sahtecilik operasyonlarından biri yapıldı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın geçtiği habere göre 15 milyon dolar değerinde sahte ürüne el kondu.

El konan ürünler arasında ağırlıklı olarak Louis Vuitton ve Loewe markalarının sahte ürünleri olduğu tespit edildi.

4 binden fazla ultra lüks çantaya el konurken her bir sahte çantanın üretim maliyetinin 30 dolar (165 TL) olduğu ifade edildi.

Sahte ürünleri Şanghay'da üretip dünyaya gönderdiği iddia edilen 32 kişi ise göz altına alındı.

Ürünlerin Çin'in Whatsapp'i olarak bilinen WeChat uygulaması üzerinden satıldığı tespit edildi.

DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 3.3’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

OECD’nin dün açıkladığı rapora göre sahte ve taklit ürünlerin dünya ticaretindeki payı yüzde 3.3´e ulaştı. Peki taklit ürün konusunda Türkiye ne konumda? Dünya ticaretinde gerek yaptığı ihracat gerekse de ticaret yollarının üzerinde olmasıyla önemli bir konumda olan Türkiye, taklit ürün üretiminde Çin'in ardından ikinci ülke oldu. Özellikle parfüm ve tekstil ürünlerinde Türkiye önemli bir rota konumunda.