DEMSA ikinci kez icra yolunda

Türkiye'nin önde gelen gruplarından olan lüks perakende devi Demsa'nın 348 milyon liralık borcu, yapılandırma taksitlerinin ödenememesi ve teminat açığının kapatılamaması nedeni ile tekrar icra işlemleri yolu ile takip edilmeye başlandığı konuşuluyor. Geçen yıldan bu yana önde gelen bankalardan biri ile borç yapılandırma sürecini yürüten grubun, kur ve faiz yükü nedeniyle artan borçları ve teminat açığını kapatamaması yani borca karşılık ilave teminat verememesi ve anlaşmada belirtilen ödemeleri yapamaması nedeniyle, banka avukatlarının icra işlemlerine Demsa dosyasını raftan indirerek, tekrar başladığı öğrenildi.

Taahütleri yerine getiremedi

Banka avukatlarının ayrıca haciz edilen malların muhafaza ve satış işlemlerini de başlattığı konuşuluyor. İlave icra ve haciz işlemlerinin de sürdüğü belirtiliyor. Demsa'nın son olarak karşılaştığı durumla ilgili olarak, şirketin en büyük borçlu olduğu bankaya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Demsa, bir miktar ödeme ve ilave teminat vermeyi taahhüt ederek, krizi çözmeye çalışırken, kurlar yükseldi ve faizler arttı. Bu gelişme şirketin borç yükünü yeniden hızla artırdı. Demsa bu arada verdiği taahhütleri yerine getiremedi, ilave teminat bulamadı. Bunun üzerine en büyük alacaklı durumdaki banka, daha önce durdurduğu icra işlemlerini yeniden başlattı.

Borç sürecinde, 2018'in Ağustos ayında İstanbul 4. İcra Dairesi'nin 14/8/2018 tarih 2018/27420 Esas sayılı kararı ile Demet Sabancı Çetindoğan'ın büyük bir bankaya olan 348 milyon 576 bin 655 TL'lik borcunu ödememesi nedeniyle banka tarafından Çetindoğan'ın şahsi ve ticari tüm malvarlığına ihtiyati haciz kararı koydurulduğu belirtilmişti. İhtiyati haciz kararının kaldırılmasının ardından, Demsa'nın borçlu bulunduğu ve Türkiye'nin önde gelen büyük bankalarından biri ile anlaşma masasına oturduğu ve borçlarını vadelendirilerek için anlaşma yoluna gidildiği açıklanmıştı. Gelinen süreçte, özellikle kurların yüksek seviyesini koruması ve faiz yükü dolayısıyla Demsa'nın ikinci kez sıkıntıya düştüğü yapılandırma sonrası taahhüt ettiği ilave teminatları veremediği ve taksitleri ödeyemediği belirtilirken, banka alacağının tahsili için çok yoğun icra işlemlerine başladı. Kulislerde konuşulanlara göre, Demsa'nın bankalardaki riski 2 milyar doları buluyor.

Lüks perakendenin önemli temsilcisi

SABANCI Ailesi'nden ayrıldıktan sonra 2000 yılında eşi Cengiz Çetindoğan'la birlikte Demsa'yı kuran Demet Sabancı Çetindoğan, özellikle otel ve perakende alanında, lüks segmentteki işleri ile biliniyor. Grup bünyesinde Harvey Nichols ve Galeries gibi markaların Türkiye temsilcilikleri bulunuyor. Demet Sabancı, Guess, Laura Ashley. Salvatore Feragamo, Donna Karan gibi pek çok uluslararası markayı Türkiye'ye getiren isim olarak da biliniyor.