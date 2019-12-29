Diyanet’e 5 yılda 66 milyar lira bütçe

Diyanet'in 2019-2023 Stratejik Eylem Planı'nda yer alan tabloya göre, 2019'da 10.4 milyar lira bütçe alan Diyanet'e, 2020'de 12 milyar, 2021'de 13.1 milyar, 2022'de 14.4 milyar ve 2023'te de 15.9 milyar lira bütçe öngörülüyor. Diyanet raporunda, her yıl yüzde 10'luk artış ile 5 yılda 66 milyarlık bütçe kullanılacağı tahmininde bulunuldu. Diyanet, çeşitli konularda yapacağı çalışmalar için 2023'e kadar 702 milyon liralık harcama da yapacak. Başkanlığın yönetim kapasitesini geliştirmek için 306.7 milyon lira, toplum kesimleri tarafından İslam'ın doğru öğrenilmesine katkı içi hazırlanacak projelere de 135.9 milyon lira harcanacak.

HARCAMALAR TAM GAZ

Personel niteliklerini artırmak için 70.4 milyon lira, yurtiçinde yaygın din eğitimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve verimliliğini artırmak için 66.6 milyon lira, dini bilgiyi hedef kitleye uyarlayarak iletim ve erişim kanallarını geliştirmek için 62.5 milyon lira, birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak için de 16.4 milyon lira ayrılacak.