Doğalgaza 2 yılda yüzde 64 zam

Koncuk, “Doğalgaz fiyatının indirilmesi bir yana fiyatlara 2 yılda yüzde 64 zam yapıldı” dedi. Art arda gelen doğalgaz zamlarını eleştiren Koncuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevaplaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde doğalgaza son bir ay içerisinde iki kez yapılan zamları sordu. Koncuk, “Petrolün varili 71.2 dolar iken 2019'da bu rakam 65.2 dolara geriledi. 2020'de de 65 dolar olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu zamların petrol fiyatları ile bir ilgisi yok” dedi. Koncuk, işçiye, memura, emekliye yüzde 4 zam yapılırken, doğalgaza yüzde 64 zam yapılmasının vicdansızlık olduğunu ifade ederek, “Ekonomik krizle birlikte vatandaş evine ekmek götürmekte zorlanırken, doğalgaza gelen zamla faturalarını da ödeyemez duruma geldi” görüşünü dile getirdi.

KONUTA YÜZDE 64, SANAYİYE 120

Aralık 2017'den Eylül 2019'a kadar geçen süreçte doğalgaza konutlarda yüzde 64, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 120, elektrik santrallerine ise yüzde 110 zam geldi. Geçen yıl Türkiye ortalamasına göre 100 metrekarelik bir hanenin ortalama yıllık doğalgaz gideri ise bin 220 lira olarak gerçekleşti. 2019 yılında yapılan zamların ardından bu tutarın bin 720 TL'ye çıkacağı hesaplandı.