Dolar ne kadar oldu? (07.01.2019)

Geçen hafta 5.40'ı aşan dolar/TL 2019'un ikinci haftasına daha sakin başladı. İç piyasa gündemini 31 Mart yerel seçimleri belirlerken dolar/TL haftaya 5.34 seviyesinin altında başladı. ABD'de gündem Merkez Bankası Başkanı Powell'ın koltuğunu koruyup koruyamayacağı.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin izleneceği haftaya dolar/TL 5.33 seviyesinde başladı.

Dolar/TL bugün en düşük 5,3190, en yüksek 5,3368 seviyesini gördü.

İç piyasalarda sakin bir gün beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’tan bu yönde bir talep gelse bile görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin büyük olasılıkla 2019’da 2018’e göre daha yavaş şekilde büyüyeceğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in bilançonun küçültülmesi programının belirsizliği azaltmak için dizayn edildiğini, ancak öngörülmemiş gelişmelere yanıt olarak patikanın değişitirilebileceğini de söyledi.

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