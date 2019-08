2006 yılından bu yana birçok işimizi rahatlıkla halledebildiğimiz e-devlet hizmeti, kişiye özel bir şifreleme sistemi ile kullanılmaktadır. Son zamanlarda e-devlet şifresini unutan kaybeden vatandaşların özellikle merak ettiği konulardan biri ise kaybolan bu şifreler sonrasında ne yapılacağı. Şifre olmadan giriş yapamayacağınız e-devlet sistemi, tekrar nasıl kullanıma açılabilir? E-devlet şifremi unuttum, yenisini nasıl alırım? Bu soruların cevapları için internete başvuran vatandaşlara yardımcı olabilmek için hazırladığımız haber sayesinde tekrar kolaylıkla e-devlet şifresi alabilirsiniz. İşte haberimizin detayları…

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-devlet Kapısı vatandaşlar için kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sağlanması adına 2006 yılında ortaya çıkmıştır. Bu sistem içinde kişisel bilgiler ve bu bilgilere dayalı hizmetler yer aldığı için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemleri ile korunmaktadır. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır?

Şifre almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler.

Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.