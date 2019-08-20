Uzun yıllardır para transferi yapmak isteyen kişilerin kullandığı EFT ve havale, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirmesi sayesinde insanların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Ancak son zamanlarda EFT ile ilgili merak edilen çeşitli sorular internet arama çubuklarında sorgulanmaya başladı. EFT ne demek? EFT'nin açılımı nedir? EFT ile havale arasında ne fark vardır? Bu ve bunun gibi sorular ile konuya ilişkin bilgi bulabilecekleri kaynaklar arayan vatandaşlar için hazırladığımız detaylı haber ile tüm cevapları bir araya topladık. İşte ayrıntılar…

EFT NE DEMEK? EFT’NİN AÇILIMI NEDİR?

Günümüz şartlarından insanların internet ve telefon bankacılığını sık sık kullanması ile hayatımıza giren EFT dilediğiniz yer zamanda ve dilediğiniz kişiye arzu ettiğiniz miktarda para transferi yapma imkanı sunmaktadır.

EFT yani tam adıyla Elektronik Fon Transferi Sistemi de tam olarak kurum ve bireyler arasındaki para alışverişini elektronik ortamda (internet ve mobil) gerçekleştirmesini sağlayan sistemdir. EFT işlemleri banka şubelerinden de yapılabilmektedir. Ancak daha zahmetsiz ve zamandan tasarruf ederek gerçekleştirmek isterseniz internet ve mobil bankacılığı kullanabilirsiniz. EFT yapılırken gerekli olan 4 unsur bulunmaktadır.

– Gönderen

– Banka

– Alıcı

– Alıcının bankası

Bu bilgileri doğru verdiğiniz takdirde resmi tatiller ve hafta sonları dışında 08:00-17:00 saatleri arasında dilediğiniz zaman EFT işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu saatler sonrasında yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde gerçekleştirilir.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

– EFT farklı banka hesapları arasındaki para transferini sağlar ancak havale aynı bankadaki farklı hesaplar arasındaki transferi sağlamaktadır.

– EFT’nin onay süresi daha kısadır

– EFT işlemleri için istenen bilgiler daha azdır havalede bu işlem daha uzun tutulur.

– Genellikle EFT ücreti daha pahalıdır, havale ücreti ise daha ucuzdur.