Eğitim masrafları velileri zorluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Öğrencilerin kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışı yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Ekonomik kriz sadece mutfağımızı değil asgari ücret ile geçinen milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkiledi'' dedi.

“Eğitimde fiyat artışları” araştırmasını açıklayan Ağbaba, 2018 yılı Eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masrafın ortalama 350 lira olduğunu, bu yıl okul başlangıcındaki masrafın ise ortalama 445 liraya çıktığını bildirdi ve şunları söyledi:

“Kırtasiye malzemelerinin her birinde ortalama yüzde 6 ile yüzde 60 oranında artış söz konusu. 2018'de 1.75 lira olan kurşun kalem yüzde 42 arttı ve 2.50 lira oldu. Öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da fahiş artışlar meydana geldi. Her bir ders için kullanılan yardımcı kaynak kitaplarının fiyatları geçen yıl 30-40 lira arası değişirken bu yılki öğretim döneminde öğrencilerin kullandıkları yardımcı ders kitaplarının fiyatları 50 ile 65 lira oldu.”

Okul için kredi başvuruları arttı

Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri derken yıllık eğitim masrafı ailelerin bütçesine gittikçe daha çok yük bindiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim masraflarını kolay bir şekilde karşılamak için yeni faiz oranlarından faydalanan aileler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirmeye aldı. Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yan sıra; gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve fatura gibi adres gösterir belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Çekilecek kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, krediyi çeken kişinin hesabına da yatırabiliyor ve okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler içinde kredi yolunu açıyor.