Ekonomi için IMF’den 2 kritik soru

IMF heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'la yaptığı görüşme iktidara yakın kaynaklar tarafından eleştirilirken Durmuş Yılmaz, “Gizlimiz, saklımız yok” dediği görüşmelerin ayrıntısını SÖZCÜ'ye anlattı.

Yılmaz, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ekonomisinin içine düştüğü krizden nasıl kurtulacağı ile faizdeki indirimlere rağmen TL'nin nasıl olup da dalgalanmadığı sorularına yanıt aradığını söyledi. Yılmaz, “IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, gibi üst düzey bir yöneticinin Türkiye'de olması, akıllara, ‘Acaba Türkiye IMF ile mi anlaşacak' sorularını akla getirmiyor değil” dedi.

IMF, tüm üye ülkelerin ekonomilerinin gidişatını yakından görmek için her yıl ülkelere teknik heyet gönderip düzenli konsültasyon görüşmeleri yapıyor. 4. Madde görüşmeleri denilen bu inceleme sonrasında iktidar, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgiler rapora dökülüyor. Türkiye de IMF üyesi olduğu için, IMF teknik heyeti 4. Madde konsültasyonu kapsamından Hazine, Maliye, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu (BDDK) gibi kuruluşlarla yaptığı görüşmelerin ardından muhalefet partilerinden de görüş topladı. IMF heyeti, CHP'den eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, İYİ Parti'den de Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ile görüştü. Yılmaz, IMF'in muhalefetle temasını SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Yaklaşık 40-45 dakika süren görüşmemizde IMF heyeti bizden Türkiye ekonomisini değerlendirmemizi istedi. Yorum yapmadılar, sadece dinlediler. Daha önce kamuoyuna defalarca açıkladığımız görüşlerimizi onlarla da paylaştık. 3 soru sordular. Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeye ilişkindi. Bunun dışında ‘Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz' ve ‘Faiz indirimlerine rağmen TL sizce neden görece istikrarlı kaldı' şeklinde iki soru sordular. Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının ekonominin büyümemesinden, iç talebin düşmesinden kaynaklandığını anlattım ve ‘Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu' dedim.”

THOMSEN NEDEN TÜRKİYE'DE?

Durmuş Yılmaz, görüşmeye Faik Öztrak'ın yanı sıra IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason'un katıldığını belirtirken Thomsen'in niçin Türkiye'de olduğuna anlam veremediğini de ifade etti. 4. Madde görüşmelerinin normalde IMF'nin alt düzey teknik uzmanlarıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Thomsen gibi yöneticiler ise daha üst düzeydeki anlaşma ve görüşmeler için devreye girer. Thomsen'i, Ankara'da görünce insanın aklına, iktidar IMF ile yeni bir anlaşma yapmaya mı hazırlanıyor sorusu gelmiyor değil” diye konuştu.

Görüşmeden önce partimden izin istedim

IMF'nin, Türkiye ekonomisinin nasıl düzeleceğine ilişkin reçete oluşturmaya çalışması ile IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen'in Ankara'da olması ekonomi çevrelerinde de soru işaretleri oluşturdu. Yılmaz, IMF'yi Türkiye'ye iktidarın davet ettiğini, IMF'nin muhalefeti de dinlemek istediğini belirtirken, “TBMM'deki odamı arayıp görüşme talebini iletmişler. Yönetim görevim olmadığı için partime sordum, olumlu yanıt alınca görüşmeye gittim. Ortada gizli kapaklı bir durum yok” dedi.

Öztrak: Gizli saklı bir görüşme yapmadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘'Gizli saklı bir görüşme yapmadık” dedi. CHP ve İyi Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile toplantı yaptıklarına ilişkin tartışmaların gündeme gelmesi üzerine Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Öztrak, “Gizli olan bir şey yok. Basın mensupları oradaydı. Soru da sordular, fotoğraf da çektiler. Takip edildiğimiz doğrudur da bizim bundan endişemiz yok. Böyle gizlilik olur mu? Muhalefet, IMF'nin daveti üzerine gidecek ve bu gizli kalacak. Böyle bir şeyin olması mümkün değil” dedi. “Sanki IMF'yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar” diyen Öztrak, “4. Madde görüşmeleri kapsamında iktidar ne kadar muhatapsa biz de IMF ile o kadar muhatabız . Hükümeti bu konuda panikte görüyorum. Bunlar nereden çıkıyor” ifadelerini kullandı.