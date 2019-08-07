Ekonomide EPAG dönemi!

Eski Hazine Müsteşarı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bugün Resmi Gazete'de ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklere dikkat çekti.

Öztrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek döneminde müsteşar olan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yetkilerinin elinden alındığını vurguladı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ekonomi yönetiminde de değişiklikler getiriyor.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü (EPAG) kurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönetiminde olan bu ekip Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanı yıllık programını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte hazırlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Twitter’dan “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle devletin kurumsal yapısı çökertilmeye devam ediliyor. Son kararnameyle, ekonomi yönetiminde işler daha da aksayacak, kalite daha da düşecektir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının Plan-Programlarla ilgili görev ve yetkileri, damadın başında olduğu Bakanlıkta kurulan bir Genel Müdürlüğün uhdesine veriliyor. Bakanlıklar üstü stratejik bir görevi, bürokraside günlük pazarlıklara sokmak ekonomiye stratejik bakış açısını bitirir” ifadesini kullandı.