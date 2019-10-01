Elektrik ve doğalgaza son bir yılda kaç kez zam geldi?

Dün gece elektrik fiyatına yüzde 15 zam yapıldı. Artık vatandaşlar doğalgaz ve elektriğe yılda kaç kez zam geldiğini hesaplayamıyor bile! Biz söyleyeyim: 2018 yılının ağustos ayından bu yana doğalgaza ve elektriğe 5’er kez zam geldi. Toplamda vatandaş 10 defa zam haberi aldı. Tüm bu süre zarfında ise doğalgaz ve elektriğe sadece bir kez indirim geldi. İşte son 1 yıl içerisinde doğalgaz ve elektrik fiyatına gelen zamlar…

ELEKTRİĞE GELEN ZAMLAR

01 AĞUSTOS 2018

Ağustos ayındaki elektrik zammı akşam saatlerinde duyurulmuştu. Buna göre konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 olmak üzere elektrik fiyatlarına zam yapılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş olmuştu.

01 EYLÜL 2018

EPDK elektrik fiyatlarını sanayide yüzde 14, konutlarda ise yüzde 9 artırmıştı. Tarife resmi gazetenin mükerrer sayısında gece yayımlanmıştı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yenilemişti.

01 EKİM 2018

2018 yılını kapatmadan bu tarihe kadar elektrik fiyatları bir kez daha artırıldı. Meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 9, sanayi için kullanılan elektriğe ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

01 TEMMUZ 2019

Tekrarlanan İstanbul seçimi sonrası elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanmıştı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı toplantı neticesinde, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verilmişti. Doğalgaz için de çift haneli zam yapılacağı tahmin ediliyor.

01 EKİM 2019 EKİM (BUGÜN)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bugün itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi. EPDK'dan yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

DOĞALGAZA GELEN ZAMLAR

01 AĞUSTOS 2018

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda ve küçük ile orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurmuştu.

01 EYLÜL 2018

Doğalgaz fiyatına yüzde 9 oranında zam yapılmıştı.

01 EKİM 2018

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirilmişti.

31 TEMMUZ 2019

1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.

31 AĞUSTOS 2019

Doğalgaz fiyatına yüzde 14,90 zam yapıldı. Böylece son gelen zam ile birlikte faturaya yüzde 32 zam gelmiş oldu!

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE BİR KEZ YÜZDE 10 İNDİRİM

Son 1 yıl içinde doğalgaza 5 kez zam yapılırken, bu zamların hemen hepsi gece yarısı tebliğleri ile duyuruldu. Ancak 2018’in sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik ve doğalgaza indirim yapıldığı duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık 2018’de AKP grubunda yaptığı konuşmada “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz” diye konuşmuştu.