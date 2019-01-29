Emekli maaşı ne kadar oldu? 2019 emekli maaşları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Emeklilerin 2019 yılı ocak ayı zamlı maaşı açıklanan memur maaş katsayısının ve zam oranının ardından belli oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4’ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Ocak 2019 itibari ile zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam

ise 10.70 oldu.

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 TL

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

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