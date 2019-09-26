Emekliye sendika yolu

Ankara Valiliği, Tüm Emekliler Sendikası'nın kuruluş için yaptığı başvuruyu, işleme koymadı. Ankara 8. İdare Mahkemesi ise “Sendika kurmanın izne bağlı olmadığını” belirterek, valiliğin kararını hukuka aykırı buldu.

Böylece mahkemenin kararıyla, yaklaşık 13 milyon emekliye sendikalaşma yolu açıldı. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Tüm Emekliler Sendikası'nın kuruluşu için yapılan başvuruyu işleme almadı. Avukat Cemalettin Gürler, valiliğin bu kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptali için dava açtı.

Ankara 8. İdare Mahkemesi de, sendikayı haklı bularak valiliğin işleme konulmaması kararının iptaline hükmetti.

Kararda, valiliğin, “Emeklilerin istihdam dışı gruplar olduğu, sendika kurmalarının yasal dayanağının bulunmadığı ve mevcut durumda sendika kurmalarının mümkün olmadığı” yönünde işlem tesis ettiği ifade edilerek, “Hukuk sistemimizde sendikaların kuruluşunun izin sistemine değil, serbest kurulum sistemine tabi olduğu” kaydedildi.

SENDİKA İZİNLE KURULMAZ

Kararda, belirtilen şartlar yerine getirilerek belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyonun tüzel kişilik kazanacağı belirtildi.