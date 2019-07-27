Fındık fiyatları beklentinin altında ama üretici memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira, levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16,5 TL olarak açıkladı. Erdoğan açıklamsında ,üreticinin ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18.5 TL arasına geldiğini dile getirdi. Üreticiler ise fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

ERKEN AÇIKLANMASI İYİ OLDU

Fındık taban fiyatını değerlendiren Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi” dedi.

HASAT ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR RAKAM

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sezon fındık hasadı öncesi üreticinin derdine derman olduğunu belirterek, “Serbest piyasada fındık fiyatının 11-12 liraya gerilediği bir noktada açıklanan 17 liralık fındık alım fiyatının memnuniyet vericidir. Üretici serbest piyasanın insafına bırakılmadı. Belki de üreticiler uzun yıllar sonra ilk kez fındık hasadına kafasında soru işareti olmadan başlayacak. Açıklanan fiyat üreticiler tarafından iyi değerlendirilme ve buna göre hareket edilmelidir. Üreticilerin açıklanan bu fiyatın altında bir fiyata ürünlerini satmamaları gerekiyor” dedi.

FİYAT GAYET OLUMLU

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, hasat başlamadan fiyatın açıklanmasının olumlu olduğunu söyleyerek, “Fındık fiyatının erken açılması zaten bizim talebimizdi. Hasat başlamadan açıklanması gerekiyordu ve öyle de oldu. Açıklanan fiyat gayet güzel. Üreticilerimiz fiyattan memnun. Üreticiden isteğimiz fındığı hemen pazara indirmesinler. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlara yakın zaman da başlayacaktır. Üreticimiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi. a

BEKLENTİNİN ALTINDA AMA İYİ FİYAT

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fiyatın beklediklerinin altında olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız, çiftçimizin sesini duymuştur. Biz fındığın maliyetini 14.20 TL olarak hesap etmiştik. Talebimiz 18-20 TL aralığındaydı. Açıklanan rakam bizim talebimizin altında kalmış olsa da, yakın bir rakamdır. Serbest piyasa bu açıklamaların ardından olumlu yönde etkilenecektir. Ordulu üreticiler açıklanan fiyattan memnundur” dedi.

FİYATI ÜRETİCİNİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon tarafsız ziraat mühendisleri odalarının fındık yoğun mücadele ettiklerini belirterek, “Bu kentlerdeki ziraat odalarını fındık için yapmış oldukları maliyet raporu ortalama 14,5 TL iken, 16,5 TL açıklanan fiyatın fındık üreticisi çiftçilerimizin takdirlerine bırakıyorum. Ziraat Odaları olarak mücadelemizi noksansız sürdürdüğümüze inanıyorum. Demek ki Ziraat Odaları da bu mücadeleyi vermeseydi TMO devreye girmeyecek, fiyat açıklanmayacak ve Türk Çiftçisi fındık üreticisini sömürenlerin eline kalacaktı” diye görüş belirtti.

HEMEN SATMAYIN UYARISI

AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TMO tarafından yapılacak açıklama ile birlikte fındık alımlarına başlanacağını belirteREK, “Üreticimizin fındığını hemen pazara sunmamasını, sabırlı olmasını tavsiye ediyoruz. Biz yaptığımız tüm toplantımızın ardından süreç hakkında kamuoyuna doğru bilgiler verdik. Hiçbir zaman ucuz siyaset peşinde olmadık. Fakat olanlar, fındık üzerinden siyaset yapanlar hep yanıldılar. Her zamanda yanılmaya devam edecekler. Bahane değil, çözüm üretmek adına hep üreticimizin yanındayız, onları mutlu edecek, mağdur etmeyecek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.

OLAN YİNE ÜRETİCİYE OLDU

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatı hakkında yaptığı değerlendirmede ise, “Açıklanan fiyatla, üretici daha da güç durumua düşürülmüş oldu. Bugün açıklanan fiyata göre ton başına fındık fiyatı 2 bin 900 dolar civarındaydı. Oysa 2016’da aynı miktardaki fındık, 3 bin 620 dolardı. Bilindiği üzere, fındık yurtdışında dolar bazında işlem görüyor. Açıklanan bu fiyat; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte, girdi maliyetleri ve üretim koşullardaki zorlukları da hesaba kattığımızda olan yine üreticiye olmuştur. Fındık üreticisi bir kez daha uluslararası tekelci sermayenin insafına bırakılmıştır. Milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla birlikte Giresun’da yaptığımız açıklamada, fındık fiyatının en az 20 lira olması gerektiğini dile getirmiştik. Üretici bu kadar zor durumda iken açıklanan bu rakam, Karadenizlileri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır” şeklinde konuştu.