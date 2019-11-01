Futbolculara son dakika vergi kıyağı

Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşan futbolcuların gelir vergisi oranı yüzde 40'a çıkarılmış düzenleme oldukça ses getirmişti.

Dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bir düzenlemeye göre futbolculara getirilen yüzde 40'lık verginin sözleşmesi 31 Ekim 2019'dan önce yapılmış olan futbolcuları etkilemeyeceği ifade edildi.

Beyanname verecek futbolcular; yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden mahsup edip (düşüp) kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler.

YÜZDE 15 VERGİ KULÜPLER TARAFINDAN ÖDENİYORDU

Yani diğer bir değişle Falcao yüzde 40 vergi ödemekten kurtuldu. Önceki halinde futbolcuların yüzde 15'lik gelir vergisi kulüpler tarafından ödeniyor SGK daha sonra bu parayı kulüplere amatör şubelere harcamaları için iade ediyordu.

Yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao böylece yılda 2 milyon euro vergi ödemekten kurtuldu!

Fenerbahçe'nin yıldız 10 numarası Max Kruse ise yıllık 2.5 milyon euro alıyor. Kruse düzenleme geçse 1 milyon euroluk bir vergi ile karşı karşıya kalacaktı.

Sözleşmesi 1 Kasım 2019’dan itibaren yapılan futbolcular yıllık kazançları 500 bin TL’den fazla ise yüzde 40’lık vergi ile karşı karşıya kalacak.