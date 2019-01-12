Göcek Tüneli’ne zam geldi

Muğla’nın Dalaman ile Ortaca ilçelerini birbirine bağlayan ve Yap-İşlet-Devret modeli ile 2006 yılında hizmete açılan Göcek Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 30 civarında zam geldi.

Geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 5.5 liradan 7 liraya, ikinci sınıf araçlar için (kamyonet) 8 liradan 10 liraya, üçüncü sınıf araçlar (dingilli kamyon) için 11 liradan 14 liraya, dördüncü sınıf araçlar (TIR) için 17 liradan 22 liraya çıkartıldı. Motosiklet 2 liradan 2.5 oldu.

2006 YILINDA HİZMETE AÇILDI

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli, 2006 yılında hizmete açıldı.

13 hükümet ve 8 başbakan eskiten, 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya’yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel, kamuoyunda sık sık Türkiye’nin tek paralı tüneli olma özelliğiyle gündeme geldi.

Dokuz yıldan bu yana özel sektör tarafından işletilen gidiş-geliş olarak kullanılan tünelde, trafiğin daha da rahatlaması için yanına çevreyoluyla birlikte ikizinin yapılması amacıyla 9 Temmuz 2013’te düğmeye basıldı. Bu projenin yapımını ise Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü üstlendi. 868 metre tüp uzunluğuna sahip, toplamda 964 metre uzunluğundaki bu tünel de tamamlandı.

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