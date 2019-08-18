Hazine arazilerini parsel parsel sattılar

Son 5 yıl içinde orman vasfını yitirdiği için 1.1 milyar metrakarelik alan Hazine arazisi kapsamından çıkarılarak satıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a son 5 yılda satılan Hazine arazilerini sordu. Gürer'e yanıt, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, 6292 sayılı kanun kapsamında son beş yılda yaklaşık 1 milyar 170 milyon metrekarelik 245 bin 337 taşınmazın satıldığını açıkladı. 6292 sayılı kanun, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışını öngörüyor.

BAZILARI KİRALANDI

Son 5 yılda satışı yapılan Hazine arazileri, mera alanı olmaktan çıkarılıp satışı yapılan araziler ve kirada bulunan Hazine arazilerine ilişkin önergeyi cevaplayan Bakan Kurum şöyle dedi: “2015-2019 döneminde; 6292 sayılı kanunun 6'ncı maddesi uygulamaları kapsamında toplam yüzölçümü yaklaşık 561.7 milyon metrekare olan toplam 166 bin 452 adet, 6292 Sayılı Kanunun 12 madde uygulamaları kapsamında toplam yüzölçümü yaklaşık 541.7 milyon metrekare olan 48 bin 358 adet, diğer hükümlere göre toplam yüzölçümü yaklaşık 66.4 milyon metrekare olmak üzere 30 bin 527 adet taşınmazın satış işlemi gerçekleştirilmiştir.”

BİR BİR SATIYORLAR

Hazine'ye ait olup kira işlemine konu edilen taşınmazlardan; kiraya verilen arsa, arazi, bağ-bahçe, tarla vasıflı arazilerin toplam yüzölçümünün yaklaşık 975 milyon metrekareyi bulduğunu belirten Bakan Kurum “Toplam 22 bin 566 adet taşınmazın, kullanıcılara kiralanması kapsamında kira sözleşmesi imzalanan toplam yüzölçümü yaklaşık 479.2 milyon metrekare olan toplam 31 .436 adet taşınmazın kira sözleşmeleri devam etmektedir” dedi.

Önerge sahibi CHP'li Gürer ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “AKP iktidarları döneminde devlete ait fabrikalar, limanlar, taşınmazlar satıldı. Cumhuriyet dönemi kazanımları bir bir eritildi. Orman alanları maden sahalarına bırakıldı. Hazine arazileri de satılıyor. Sata sata bitiremediler'' dedi.

Bunlar da satıldı

İktidar son olarak önceki gün aralarında Bodrum Bitez'deki ve Kuşadası'ndaki taşınmazların olduğu değerli Hazine arazilerini satışa çıkarmıştı. Sivas Divriği'deki hidroelektrik santrallerin ise özelleştirilmesinin önü açılmıştı. Toplam 29 taşınmazın biri Adıyaman Besni'de, 2'si Aydın Kuşadası'nda, 2'si İstanbul Büyükçekmece'de bulunuyor. İzmir Karşıyaka Şemikler ile Menderes Gümüldür'de de araziler özelleştirme kapsamına alındı. Mersin Anamur'da 7, Erdemli'de 3 taşınmaz özelleştirilecek. Muğla'da ise özelleştirme kapsamına alınan 12 taşınmaz var. Bunlardan 6'sı Bodrum Gökçebel'de, diğer 6'sı ise Bodrum Bitez'de bulunuyor. Özelleştirme kapsamındaki taşınmazların büyüklükleri ise 873 metrekare ile 45 bin 961 metrekare arasında değişiyor.