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İETT Kış tarifesine geçiyor

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçiyor. Yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler ile metrobüsün sefer sayısı arttırılacak. 65 metrobüs daha filoya katılacak.

Sozcu.com.tr
12:43 -
Haberler Ekonomi
İETT Kış tarifesine geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçiyor.

65 YENİ METROBÜS FİLOYA KATILACAK

Mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, bakımı yapılan 284 adedi otobüs ve 65 adedi metrobüs de filoya katılacak.

SEFERLER OTOBÜSTE YÜZDE 6,6 METROBÜSTE YÜZDE 13,6 ARTIYOR

9 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böylece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763’e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982’ye yükselecek.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

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Son güncelleme: android-time 12:49 05.09.2019
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