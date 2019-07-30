İhbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Çeşitli sebeplerden dolayı işçi ile işveren arasında anlaşmazlık sonrası işçinin, iş akdine son verilmesi durumunda beraberinde bazı haklarda tanınmaktadır. Bu haklardan biri de ihbar tazminatıdır. Özellikle işten çıkarılan vatandaşların merak ettiği ihbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Şişte haberimizin detayları…

İhbar tazminatı, işverenin çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı feshi sonrasında işçi lehine ortaya çıkan haklardan biridir. İş akdine son verilmiş yani işten çıkarılmış binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan ihbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Bu soruların cevaplarını bulabilmeniz için hazırladığımız haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte haberimizin detayları…

İHBAR TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre iş sözleşmesi fesh edilen bir çalışan iş sözleşmesi sona ermeden önce işvereni tarafından belirli bir süre önce bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme işveren tarafından yazılı bir şekilde ve çalışanın o iş yerindeki kıdemine göre yapılmalıdır. Aksi bir durum olduğunda işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Buna ihbar tazminatı denmektedir.

İşçinin olumsuz davranışları, performansı veya başka bir sebeple iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın bunu karşı tara bildirmek zorundadır. Aksi bir durum söz konusu olduğunda ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Buna karşılık eğer deneme süresi içindeki bir çalışanın iş sözleşmesi işvereni tarafından sonlandırılıyorsa, işverenin herhangi bir ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur.

İş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenlere dayandırılarak fesh edilmesi durumda da yine ihbar tazminatı hakkı bulunmaktadır. Ancak haksız bir nedenden dolayı sözleşmesini fesh ediyorsa işverenin ihbar tazminatı olabilir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesi işçi veya işverenin, iş sözleşmesini aşağıda belirtmiş olduğumuz bildirim sürelerine uymamaları halinde ihbar tazminatı ödemeye mahkum etmiştir.

– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar tazminatı hesaplaması ise, ihbar süresi tespit edildikten sonraki brüt maaş ve giydirilmiş maaş üzerinden değerlendirilir.

Örnek bir hesaplama ile; son 30 günlük brüt maaşı 3.000 TL olan ve 5 yıl çalışmış bir işçiye: 8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir.

3.000 / 30 gün = 100 TL günlük, 100 x 7 gün = 700 TL haftalık, 8 hafta x 700 = 5.600 TL Brüt İhbar Tazminatı

Gelir vergisi: 5.600 x %15 = 840 TL, Damga vergisi: 5.600 x %0.66 = 36,96 TL,

5.600- (840 + 36,96) = 4.723,04 TL net ihbar tazminatı ödenir.