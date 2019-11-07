İkinci konutunu alacak olan vatandaşa kötü haber!

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; vergi ve makroihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

Programda yer alan açıklamaya göre; “Üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır. ” denildi.

“YAKINDA BU HUSUSLARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK”

Bu uygulama ile ikinci konut alımında düşük faizli konut kredisi uygulamasından vazgeçildiğini belirten Sözcü Gazetesi Yazarı Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bir kişi sahip olduğu bir veya birden çok konutu 5 yıl elinde tuttuktan sonra satarsa, değer artış kazancı elde ettiği gerekçesiyle gelir vergisine tabi tutulamamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80.maddesini (7) numaralı bendinde yer alan istisna nedeni ile iktidar, konutun verimli yatırım olmadığının 17 yıl sonra farkına vararak, ikinci konut alımında düşük faizli konut kredisi uygulamasından vazgeçiyor. Hatta yüksek faiz uygulamayı düşünüyor. Gelir Vergisi Kanunu’ndaki istisnayı, sahip olunan tek konuta uygulamayı düşünüyor. Yakın zamanda bu hususlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak.” dedi.

“KONUT ÜRETİMİ AZALIR, KİRA BEDELLERİ YÜKSELİR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, “İkinci ve sonraki konut alımlarında ek vergi ve kredi kullanımlarında yapılacak sınırlandırmalar gayrimenkul sektöründe yeni sorunları beraberinde getirebilir. TÜİK verilerine göre ülkemizde yaşayan nüfusun ancak yüzde 59'u kendilerine ait bir konutta oturuyor. Konutlarda kira geri dönüş oranlarımız 20 yılın da çok üzerinde. Eğer bir de yatırım ve gelir amacı ile gayrimenkul almak isteyenleri konut yatırımlarından uzaklaştırırsak, bu yeni konut üretimini azaltacağı gibi kira bedellerini de yükseltecektir.” ifadelerini kullandı.

“UYGUN KREDİLERDEN FAYDALANDIRILMAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Şu an konutta düşük faizli kredilerin bulunduğunu belirten Özelmacıklı, “Özellikle mevcutta devlet bankaları tarafından verilen düşük faizli konut kredileri bulunuyor. Lakin ikinci konut ve sonrası alanların bu uygun kredilerden faydalandırılmaması düşünülüyor. Ayrıca gayrimenkule ilişkin emlak vergisi başta olmak üzere, elde edilen kira gelirlerinden ek vergiler de düşünülebilir” dedi.