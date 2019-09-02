İmalat PMI Ağustos’ta 48’e yükseldi

PMI’daki yükseliş yeni siparişler ve talepteki toparlanmadan kaynaklandı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Temmuz’da 46.7 değerini almıştı.

Endeksin daralmanın sona erdiğini gösteren 50’ye yaklaşması, geçen yıl TL’nin keskin değer kaybı ile başlayan krizin etkilerinin azaldığına işaret etti.

“BÜYÜME KONUSUNDA İYİMSERLİK VERECEK”

Endeksi değerlendiren IHS Markit yöneticisi Andrew Harker, “Yeni siparişlerin neredeyse bir buçuk yılın en hafif daralmasını kaydetmesi, Türk şirketlerine resesyondan sonra büyümeye geri dönüşünün yakın olduğu konusunda iyimserlik verecek” dedi.

Harker ayrıca “İmalatçılar, önümüzdeki aylarda üretim gereksinimlerinde beklenen artışlar öncesinde personel seviyelerini koruyor” dedi.

Ağustos verisi girdi maliyet artışlarının sert şekilde yavaşladığını ve personel seviyelerinin 12 aylık düşüşten sonra büyük ölçüde değişmediğini gösterdi.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

REUTERS