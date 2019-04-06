İmamoğlu’nu bekleyen milyarlık borç tablosu!

2018 yılını 21.9 milyarlık borç ile kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23.8 milyarlık 2019 bütçesi 3.2 milyar lirası da borçla denkleştirilecek. Nasıl mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 bütçesi geçtiğimiz yıl kasım ayında belirlendi. Buna göre İBB'nin bütçesi 23.8 milyar lira oldu. 2.5 milyarlık İETT ve 8 milyar 501 milyon liralık İSKİ bütçeleri ile İBB'nin 2019 yılı toplam bütçesi 34 milyar 801 milyon liraya çıktı. İBB bütçesini denkleştirmek için 3 milyar 200 milyon liralık net borçlanma öngörülüyor. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın büyük bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılması planlanıyor. 2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin de 1 milyar 114 milyon 507 bin lira olacağı tahmin ediliyor. İBB'ye bağlı 28 iştirak şirketinin toplam cirosu da 24 milyar lira civarında.

BORÇ, GELİRİ AŞTI

İBB borçla denkleştirdiği 2019 bütçesi, 2018 yılının borç yükünü de taşıyacak. 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu görevinin kısa bir süre önce tamamladı. Bu ay gerçekleştirilecek meclis oturumunda oya sunulacak denetim raporuna CHP grubu tarafından düşülen muhalefet şerhi 2018 yılındaki ağır mali tabloyu ortaya koydu. CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde yer verilen rakamlara göre 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile İBB'nin borcu ilk kez gelirlerini aştı.

TOPLAM BORÇ NE KADAR?

İBB'nin 2018 yılı gelir toplamı 18 milyar 424 milyon 947 bir lira, borç stoku 20 milyar 214 milyon 619 bin lira oldu. İBB'nin yurtiçi ve yurtdışı bankalara, bağlı ortaklıklara, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber iştiraklerine olan toplam borcu 21 milyar 922 milyon 536 bin 951 TL'ye ulaştı.