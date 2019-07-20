ING’liler istedikleri ATM’den ücretsiz para çekebilecek

ING Türkiye, yakınlarında bir ING ATM'si olmayan müşterileri için tüm ATM'lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil'de Şube ATM Bulucu'ya giriş yaparak 1 km yakında ING ATM'si bulamayan ING müşterileri, yakınındaki tüm diğer banka ATM'lerinden 1.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebiliyor. ING'nin uygulamasından faydalanmak için ING müşterilerinin ING Mobil'de konum erişiminin açık olması gerekiyor. ING Mobil'den Şube ATM Bulucu'ya girildiğinde 1 km yakında ING ATM'si bulunmuyor ise müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.

LOKASYON BAZLI ATM

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING'nin ATM'si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu söyledi. Alper Gökgöz, şöyle konuştu: “ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark yaratacak uygulamalara dönüştürüyoruz. Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM'sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.”