‘İnşaat sektörünün can suyuna ihtiyacı var’

Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi kararıyla inşaat sektöründe bir nebze olsun olumlu bir hava beklediklerini aktaran Bayrak, “Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikalarının enflasyonu kademeli olarak hedeflere yaklaştıracağını ve bu şekilde de ekonominin canlanacağını umuyoruz. Bu nedenle yurt içi yatırım planlarımızı yeniden revize ettik. Önümüzü yavaş yavaş görmeye başlayacağımız için yurt içi yatırımlarda da vites büyüteceğiz” diye konuştu.

“Kötü günler geride kaldı diye umuyorum”

Son dönemde ekonomide atılan adımlarla enflasyonun 15 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydeden Bayrak, “Devlet Bankaları gibi özel bankaların da tüketici kredilerindeki faizleri aşağıya çekmesiyle ancak kötü günler geride kalır. Çünkü, Türk İnşaat sektörünün bu can suyuna ihtiyacı var. Yıllık enflasyonunda üçüncü çeyrek sonrası tek hanelere geleceği yönünde öngörüler var. Bu gerçekleşirse de geleceğe ilişkin bulanık görüş ortadan kalkacaktır” dedi.

“İnşaat sektörü tüm ekonomiyi etkiler”

Kamu bankalarının konut kredilerini yüzde 1'in altına indirmesi inşaat sektörüne bir nebze olsun can verdiğini belirten Bayrak, “Yapılan yeni faiz indirimiyle sektöre yavaş yavaş da olsa hareketlilik gelmeye başlar. İnşaat sektörü 1 yıl içerisinde çok daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. En azından stoklar erir. 150'den fazla sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen inşaat sektörünün canlanması demek, ülke ekonomisinin yeniden canlanması demek” diye konuştu.

Avrupa'da büyüyoruz

Holdingin Avrupa'daki yatırımlarından da söz eden Bayrak, “Ekonomideki yavaşlama döneminde biz de odağımızı Avrupa'ya çevirmiştik. Başta Yunanistan'ın Atina şehri olmak üzere pek çok inşaat projesini hayata geçirdik ve elde ettiğimiz döviz gelirini yurt içinde şu günlerde hız vereceğimiz yeni yatırımlar için ülkemize aktardık. Bir de Yunanistan'ın Fiorina Bölgesi'nde evsel ve tarım atıklarından enerji üreten elektrik santral yatırımı yaptık. Yunanistan'dan başlattığımız Avrupa'daki büyümemimizi, İtalya ve İngiltere'deki kentsel dönüşüm projeleri ile sürdüreceğiz. Ayrıca yine ilkini Yunanistan'da açacağımız ve giderek Avrupa Birliği ülkelerine yayılacak, yapı malzemeleri üzerine zincir haline getireceğimiz perakende mağazacılık sektörüne de giriyoruz. İlk şubemiz bir kaç ay sonra Atina'da faaliyetlerine başlayacak. Hedefimiz Avrupa'da planlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek” dedi.