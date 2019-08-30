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İŞKUR karartması! Konu TBMM’ye taşındı

İŞKUR, istihdam politikalarına ilişkin istatistikleri 6 aydır yayınlamıyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, verilerin neden yayımlanmadığını Meclis gündemine taşıdı. Güzelmansur “İŞKUR’un Şubat 2019’dan bu yana bu verileri yayınlamayı durdurması konkordato ilanlarında yaşanan artışa, Ücret Garanti Fonu’nun amacı dışında kullanımına ve ekonomik krizin derinliğine yönelik bir karartmadır” dedi.

Başak KAYA
13:41 -
Haberler Ekonomi
İŞKUR karartması! Konu TBMM’ye taşındı

İŞKUR bazı istatistikleri yaklaşık 6 aydır yayınlamıyor.  Bu istatistiklerde konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verileri de yer alıyordu. İstatistiklerde, Ücret Garanti Fonu'ndan kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığı açıklanıyordu.

GÜZELMANSUR’DAN TBMM’YE ÖNERGE

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergesinde de İŞKUR'un Şubat 2019'dan itibaren Ücret Garanti Fonu verilerini yayımlamayı durdurmasının gerekçesini sordu.

FONDA AMACI DIŞINDA NERELERE NE KADAR ÖDEME YAPILMIŞTIR? 

Güzelmansur'un şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Ağustos 2018'den bu yana, aylar itibarıyla çalıştığı işyeri konkordato ilan ettiği için Ücret Garanti Fonu'na müracaat eden kişi sayısı kaçtır?
-Bu müracaatlardan kaçı kriterlere uymadığı için reddedilmiştir ?
– Aynı dönemde ödeme yapılan işçi sayısı ve toplam ödeme miktarı nedir? Fonda bugüne kadar biriken tutar nedir? Fondan amacı dışında nerelere ne kadar ödeme yapılmıştır?

Son güncelleme: android-time 13:50 30.08.2019
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