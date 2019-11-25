İŞKUR’da tanıtım çok, iş yok!

Milyonlarca işsiz vatandaşın iş bulma hayali ile kayıt yaptırdığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temsil ve tanıtıma harcadığı yüksek giderlerle dudak uçuklattı. 2018 yılında bünyesinde 3.5 milyon kayıtlı işsiz barındıran İŞKUR, aynı yıl için hazırlanan Sayıştay raporlarına göre temsil ve tanıtma giderlerine toplam 20 milyon 617 bin 79 TL ödedi.

İŞKUR 2017'de aynı kalem için 18 milyon 719 bin 598 TL harcarken, bu miktar 2016'da ise 1 milyon 681 bin 667 TL olmuştu. Sayıştay raporlarına göre, İŞKUR 2018'de tören, fuar, organizasyon giderleri için de toplam 1 milyon 788 bin 818 TL harcadı.

Taşıt kiralama giderleri 34 milyon 265 bin 655, kira ödemeleri 59 milyon 549 bin TL, hizmet binası kira bedeli 13 milyon 880 bin TL, personel servisleri için ödenen miktar da 11 milyon 381 bin TL oldu. İŞKUR'un en yüksek harcamaları, temsil ve tanıtım kaleminde oldu.

2017'de temsil ve tanıtım için 18 milyon 719 bin 598 TL harcayan İŞKUR, 2016'da ise 1 milyon 681 bin 667 TL ödemişti. 2018 yılında harcamalar arttı ve temsil ve tanıtma giderlerine toplam 20 milyon 617 bin 079 TL ödendi.

Bu miktar 2016 yılındaki harcamayı da katladı. Faaliyet raporuna göre İŞKUR 2018 yılında temsil tanıtma gideri olarak 39 milyon 43 bin TL'lik bütçe ayırmıştı.