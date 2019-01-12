İşte zamlı İZBAN maaşları

Türkiye'den gündemine oturan İZBAN grevinde taraflar yüzde 25 zamda anlaştı. İşte Demiryol-İş sendikasının hesapladığı zamlı maaş listesi...

Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde, İZBAN’ın ortalama yüzde 26'lık zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık’ta greve çıkan İZBAN işçileri anlaşmaya vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, “Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun” mesajıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ’ye bağlı iş yerlerindeki grevin “şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden” 60 gün süreyle ertelenmesine karar vermişti.

YÜZDE 25 ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar ‘yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700’er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı.

GREV KARARI DURDURULMUŞTU

Demiryolu-İş Sendikası İzmir Başkanlığı’nın sozcu.com.tr’ye açıkladığı rakamlara göre yeni maaşlar (ikramiye hariç) şu şekilde oldu:

2015 yılı girişli bekar çocuksuz bir tekniker maaşı: 2412 TL’den, 2936 TL’ye çıktı.

2015 yılı girişli bekar çocuksuz bir teknisyen maaşı 2071 TL’den 2595 TL’ye çıktı.

2017 yılı girişli bekar çocuksuz bir hat işçisi maaşı 1692 TL’den 2216 TL’ye çıktı.

2018 yılı girişli bekar çocuksuz bir makasçı maaşı 1692 TL’den 2216 TL’ye çıktı.

2017 yılı girişli bekar çocuksuz üniversite mezunu bir muhasebeci maaşı 1748 TL’den 2188 TL’ye çıktı.

2000 yılı girişli bekar çocuksuz bir istasyon şefi maaşı 2636 TL’den 3160 TL’ye çıktı.

2016 yılı girişli bekar çocuksuz bir trafik kontrollörü maaşı 2558 TL’den 3009 TL’ye çıktı.

2015 yılı girişli bekar ve çocuksuz bir güç ve ENFR personeli maaşı 1955 TL’den 2358 TL’ye çıktı.

2015 yılı girişli bekar ve çocuksuz vezne-mutemet memurunun maaşı 2050 TL’den 2611 TL’ye çıktı.

2015 yılı girişli bekar ve çocuksuz gişe memurunun maaşı 1771 TL’den 2331 TL’ye çıktı.

2015 yılı girişli bekar ve çocuksuz istasyon operatörü maaşı 2117 TL’den 2613 TL’ye çıktı.

2000 yılı girişli bekar ve çocuksuz SVS personeli 2548 TL’den 3072 TL’ye çıktı.

