Kaptanınız konuşuyor! Atatürk Havalimanı taşınma işlemleri devam ediyor

İstanbul Havaalanı’na büyük taşınma gece 03.00’da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı’na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı’na götürülmek üzere yola çıktı.

Yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’na vardı.

47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK

45 saat sürecek taşınmada toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı’na taşınacak. Operasyonda bin 800’den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de olduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götürülecek. Atatürk Havalimanı’nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR’lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme belli aralıklarla yükleniyor. 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 45 saatlik süreçte taşınacak. Bin 800’den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, bazı yollar trafiğe kapanacak.

5 YARDIM İSTASYONU

Ayrıca taşınma operasyonu sırasında iki havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergah üzerinde acil durum için yardım istasyonları kuruldu.

Yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 5 ayrı noktada kukulu yardım istasyonları devreye girecek. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edilebilecek.