Karavan turizmine 133 kilometrelik doping

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun bu konudaki soru önergesini cevaplandırdı ve “Kampingler, bakanlığımızca belgelendirilen konaklama tesisleri arasındadır. Ülkemizde de yaygınlaşan kamp ve karavan turizmi desteklenecek, sektör temsilcilerinin aktif katılımıyla yapılacak mevzuat değişikliği ile, ülkemizde hızla gelişen bu turizm türünün ihtiyaçları tespit edilip, geliştirilecektir” dedi.

Dünyada 6.5 milyon civarında karavan bulunuyor. Dünyadaki karavan turizmi de, toplam turizm içinde 40 milyar Euro'luk ve yüzde 23'lük bir paya sahip bulunuyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 3 bin kişi karavan ile tatile çıkıyor.

İSTİHDAM YARATIR

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, “Dünyada sayıları giderek artan karavancılar, yolculuğa çıktıkları kişilerle birlikte ülkemize geldiklerinde ülkemizin doğal güzelliklerini görerek kendi ülkelerinde bizim turizm elçimiz olacak, ekonomimize önemli katma değer sağlayacak ve istihdam yaratacaklardır” dedi.

En gözde rotalar

AYDIN: Tavşanburnu, Dilek Yarımadası, Yenihisar, Davutlar

ISPARTA: Eğirdir Bedre Koyu, Eğirdir Altınkum, Eğirdir Can Ada, Eğirdir Kovada Milli Parkı, Çandır Yazılı Kanyon

BOLU: Yedigöller ve Abant Tabiat Parkları, Aladağ-Göksu Orman İçi, Karagöl Orman İçi, Şirinyazı Göleti, Gölcük Gölü

AMASYA: Yedi Kuğular Kuş Cenneti, Borabay Gölü

ANKARA: Soğuksu Milli Parkı, Çubuk-Karagöl Orman İçi Bayındır Barajı, Eğriova Yaylası. Benli Yaylası

SİNOP: Bahçeler Mevkii, Orman Kampı, Yuvam kampı

ARTVİN: Kemalpaşa Plajı., Kafkasör Yaylası, Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl

MARDİN: Beyazsu, Karasu, Bakırkırı, Gurs Şelaleleri, Zinnar Bahçeleri, Savur, Yeşilli Vadisi

TEKİRDAĞ: Marmara Ereğlisi, Saray ve Şarköy ilçeleri.