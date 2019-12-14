Katarlı yetkiliden tank palet fabrikası açıklaması

Özelleştirilmesi sert eleştirilere neden olan Tank-Palet Fabrikası için ilk kez Katarlı bir yetkili görüş açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, ‘'Tank-Palet fabrikası ile ilgili Türkiye'deki muhalefet ile iktidar arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlık olduğunu biliyoruz. Bu konu sizin içi şiniz ama sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer'' dedi.

Türk-Katar Parlamentolararası Dostluk Derneği Başkanı AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Katar Şura Konseyi Başkanı Mahmud onuruna Göksu Restoranda bir akşam yemeği verdi. Basına kapalı olan yemekte yer alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Başkan Mahmud'a Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikasına ortaklık konusunu sordu.

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MİLLİ GELİR 128 BİN DOLAR

Yavuzyılmaz, ‘'Biz Türkiye'nin en büyük ikinci partisi olarak bu konuda iktidar ile farklı düşünüyoruz. Türkiye'nin önemli bir savunma ve silah fabrikası konusunda hassasız. Bu konu ülkemizin ulusal güvenliğini ve sırlarını da ilgilendiriyor. Ülkenizin bu fabrika ve gelişmelerle ilgili tavrı nedir ?''dedi.

Başkan Mahmud ise bu konuda Türkiye'deki iktidar ile muhalefet arasında uyuşmazlık olduğunu bildiğini belirtti ve ‘'Biz Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler sürdürmek istiyoruz. İktidar ile muhalefet arasında bu konuda uzlaşma olmaması sizin iç işiniz ama sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer'' dedi.

Başkan Mahmud, Katar'da Türk televizyon dizilerinin çok ilgi gördüğünü de söyledi ve ‘'Benim zamanım olmadığı için izleyemiyorum'' dedi. Konuk başkan, ülkesinde kişi başına düşen milli gelirin bu yıl 128 bin dolara çıktığını da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilmesine karar verilen Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi’ne (ASFAT A.Ş) resmen devredilmişti. ASFAT fabrikada istediği kuruma üretim yaptırabilecek. Katarlı ortağı olan BMC’nin fabrikada üretim yapması bekleniyor.