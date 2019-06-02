Kocaeli’de bayramda ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ramazan bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 4 Haziran Salı günü başlayacak olan bayramın birinci gününden sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ramazan bayramında belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar – Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, parkomatların da ücretsiz olacak.

İHA