Kombassan düzenlemesinden Bera Holding’de 140 milyon TL

Meclis'ten geçen yeni bir düzenleme ile Kombassan Holding hakkında açılan davaların düşmesiyle birlikte Bera Holding'in (eksi Kombassan) kasasına 140 milyon TL gireceği açıklandı.

Bera Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada haklarında açılan davalardan ötürü mahkemelere depo edilen 155 milyon TL'den maktu vekalet ücreti düşülerek 140 milyon TL'nin Bera'nın kasasına gireceği ifade edildi.

Bera Holding tarafından borsaya yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Bu kaynak Grup yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak olup, kredi yükünün azalmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Gelinen durum itibarıyla binlerce yerli ve yabancı ortağı bulunan Holdingimiz bundan böyle bütün enerjisini, grubun gelişmesine, grup şirketlerini faaliyet gösterdikleri sektörlerde ulusal ve uluslar arası alanlarda öncü kuruluşlar yapmaya, şirketleri birer kar merkezi haline getirmeye, elde edilecek karlar ile yıllardır beklenen ancak yukarıda açıklanan nedenlerle yapılamayan kararların ortaklara dağıtılmasına harcayacaktır.