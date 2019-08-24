Konya’da YHT garı ne zaman açılacak bilen yok

Konya'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatının yıl sonunda yapımının tamamlanmasının planlandığı bildirilerek açılış tarihi verilmedi.

Gar projesi geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içerisinde yer alıyordu.

2016 yılında 68 milyon lira bedelle ihale edilen, 2018 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesi beklenirken açılışı sürekli ertelenen Konya YHT Garında inşaat çalışmasının yıl sonu bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.

”KALAN İŞLERİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesine cevaben ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Konya YHT Garının kalan işlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır” denilerek açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, YHT Garı'nın Konya için oldukça değer taşıyan bir yatırım olduğunu söyledi. İnşaatın biran önce bitirilerek gar binasının hizmete girmesini beklediklerini kaydeden Kara, “Konyamızdaki bütün kamu yatırımlarının takipçisiyiz. Şehrimizin merkezinde modern görünümüyle büyük bir eksikliği giderecek yeni YHT Garı'nın da biran önce tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci 100 günlük eylem planı dahilinde geçen Mart ayında bitirileceği bildirilen inşaat tamamlanamadı. Umarım verilen tarihte yapım tamamlanır ve yeni gar binası faaliyete geçer” dedi.

İHA-SOZCU.COM.TR

