Köprü garantilerinin tutması için her gün bayram olması gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatilinde yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolundan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 araç geçtiğini açıkladı.

Osmangazi Köprüsünden de bu süre zarfında 353 bin araç geçişi ile garanti rakamlarının aşıldığını belirtti.

GARANTİLERE ULAŞMAK İÇİN 365 GÜNÜN DE BAYRAM OLMASI GEREK

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri dışında köprülerde verilen garanti araç rakamlarının yarısına dahi ulaşılamıyor. Bakan 9 günlük tatil de yapılan geçişlerle övünüyor. Yıllık 14 milyon 600 bin araç garantisi veriyorsunuz. Garantileri karşılamak için 365 günün de bayram olması gerek''dedi.

OSMANGAZİ GÜNLÜK 40 BİN GARANTİ ARAÇ

Gelir modeli nedeniyle Türkiye’nin en tartışmalı projelerinden olan Osmangazi Köprüsü için geçiş garantisinin tutması için günde 40 bin aracın köprüden geçmesi gerekiyor. X

AVRASYA TÜNELİ GÜNLÜK 68 BİN 500 GARANTİ ARAÇ

Avrasya Tüneli’nden ise günde 68 bin 500 araç geçmesi planlanıyor ki vatandaş tünel için vergilerinden ekstra bir para ödemek zorunda kalmasın.