Köprü garantilerinin tutması için her gün bayram olması gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatilinde yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolundan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 araç geçtiğini açıkladı.
Osmangazi Köprüsünden de bu süre zarfında 353 bin araç geçişi ile garanti rakamlarının aşıldığını belirtti.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri dışında köprülerde verilen garanti araç rakamlarının yarısına dahi ulaşılamıyor. Bakan 9 günlük tatil de yapılan geçişlerle övünüyor. Yıllık 14 milyon 600 bin araç garantisi veriyorsunuz. Garantileri karşılamak için 365 günün de bayram olması gerek''dedi.
Gelir modeli nedeniyle Türkiye’nin en tartışmalı projelerinden olan Osmangazi Köprüsü için geçiş garantisinin tutması için günde 40 bin aracın köprüden geçmesi gerekiyor. X
Avrasya Tüneli’nden ise günde 68 bin 500 araç geçmesi planlanıyor ki vatandaş tünel için vergilerinden ekstra bir para ödemek zorunda kalmasın.