Kurumların bütçelerinde dikkat çeken kesintiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 yılında hangi alanda kaç para harcayacağını belirleyen bütçe ödenek tavanları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi ilk kez 1 trilyon TL’yi aşarak 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin TL oldu.

2020 yılında devlet kemer sıkmak için önlemler alırken bazı bakanlık ve idarelerin bütçelerindeki kesintiler dikkat çekiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Örneğin 2018 yılında ödeneğinin üst sınırı 31 milyar 338 milyon TL olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ödeneği 2019 yılında 13 milyar 601 milyon TL'ye inmişti. 2020 yılında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bütçede 10 milyar 513 milyon 730 bin TL ayrıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Ödeneği ciddi şekilde azalan bakanlıklardan bir diğeri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakanlığın 2019 yılı ödenek tavanı 4 milyar 168 milyon 578 bin TL olurken, 2020 yılında bütçe tavanı 3 milyar 512 milyon 175 bin TL'ye indirildi.

YARGITAY

Yargıtay'ın bütçesindeki daralma da dikkat çekiyor. 2018 yılında ödenek 460 milyon 437 bin TL olurken 2019 yılında ödenek 595 milyon TL'ye çıkmıştı. 2020 yılında bütçe ödenek tavanı 90 milyon TL azalarak 505 milyon TL'ye indirildi.

TBMM

Bütçesinde kayda değer bir daralma olan diğer bir kurum ise TBMM oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2019 yılında 1 milyar 748 milyon 982 bin TL olan ödenek tavanı 86 milyon TL azalarak 2020 için 1 milyar 662 milyon 381 bin TL'ye indirildi. Ödeneği en fazla artan bakanlıkların başında ise Milli Savunma Bakanlığı geliyor. 2019 yılında bakanlığın ödenek tavanı 46 milyar 462 milyon 303 milyon TL idi, bu ödenek 2020 yılı için 7 milyar 400 milyon TL artarak 53 milyar 859 milyon 342 bin TL'ye çıktı. Bakanlığın bütçesi yüzde 16 arttı.