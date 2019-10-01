Lojmanların satışına cazibe

Geçen yıl ‘depreme dayanıklı değil' diye satılmalarına kara verilen yaklaşık 108 bin kamu lojmanından sadece 3 bini satılınca cazibeyi artırmak için 10 yıl vadeli (120 ay taksitli) yeni ödeme avantajı getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte memurların kullandığı yaklaşık 105 bin kamu lojmanı daha cazip fırsatlarla yeniden satışa çıkarılmış oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve kamu lojmanlarının satış yöntemini düzenleyen tebliğde değişikliğe gitti. Yeni tebliğle kamu lojmanlarının satış işlemleri Maliye Bakanlığı'ndan alınarak daha önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün de devredildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle lojmanların satışına artık lojmanların sahibi olan kurumlar karar veremeyecek. Önceki tebliğde lojmanlar ancak kurumların talebi üzerine satışa çıkarılabiliyordu.

120 AY VADEYLE SATIŞ

Yeni düzenlemeyle kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar doğrudan satışa çıkarılacak. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları da kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satılacak. Satışlarda yine lojmanlarda oturan memurlara öncelik verilirken asker, polis ve yargı mensuplarının kullandığı lojmanlar satılmayacak. Yapılan ihalelerde istekli çıkmayan, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmeyen lojmanlar öncelikli olarak tekrar ihaleye çıkarılacak.

Bugüne kadar uygulanan tebliğde lojmanları peşin almak isteyenlere yüzde 10 indirim uygulanıyor, taksitle almak isteyenlere ise yüzde 20'si peşin olmak üzere en fazla 4 yıl ve 48 ay taksit yapılabiliyordu. Ayrıca takside bağlanan borçlar da her yıl kanuni faiz oranında zamlanıyordu. Yeni tebliğle lojmanlar yüzde 20'si peşin 6 yıl 60 ay taksitten, yüzde 30 peşinat ve 10 yıl 120 ay taksit seçenekleriyle satılabilecek. Taksitlere her ocak ve temmuz ayında TÜFE artışı kadar zam yapılacak, yıllık TÜFE yüzde 12'yi aşarsa, aşan kısım zam olarak yansıtılmayacak.

Kamuda toplam 235 bin lojman var

2018 yılı itibarıyla halen kamunun elinde toplam 235 bin 691 adet lojman bulunuyor. Bu lojmanlardan satılamayacak durumdaki 130 bin 230'unu emniyet, asker ve yargı mensupları kullanıyor. Dolayısıyla 105 bin 461 lojman yeni avantajlı yöntemle satılabilecek.